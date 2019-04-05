Сезон клещей: Жителям Покровска рассказали, как уберечься от укусов. Новости

С наступлением тепла начинается сезон активности иксодовых клещей. В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) медики напомнили жителям о о профилактике и правила поведения при укусах клещей. Об этом сообщает Покровский горрайонная филиал Государственного учреждения «Донецкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины».

Иксодовые клещи начинают нападать на людей в марте-апреле, пик – в мае, июне. Второй пик приходится на сентябрь-октябрь.

Так, в 2018 году в лечебные учреждения Покровского района обратились 154 человека, укушенных клещами.

Поэтому жителям рекомендуют придерживаться определенных правил безопасности, чтобы минимизировать риск быть укушенным клещами.

Собираясь на открытую местность, даже на приусадебный участок или дачу нужно надеть закрытую обувь, носки, в которые заправить брюки. Рубашку также заправьте в брюки, на голову одеть головной убор.

Медики не рекомендуют садиться или ложиться на траву, пни, валежник. Для непродолжительного отдыха лучше выбирать открытые поляны, не находиться у кустов.

Время от времени осматривайте себя и своих спутников, так как клещи сразу не присасываются, они в течение длительного времени, около получаса, выбирают место для присасывания.

Домашних животных осматривайте еще до того, как зайти в помещение. Клещи могут находиться на цветах, растениях, принесенных с улицы.

Для индивидуальной защиты от укусов клещей используют акарицидные-репелентные средства, которые можно приобрести в аптечной сети. Эти средства наносят на одежду или используют в соответствии с рекомендациями, изложенными в инструкции.

Если вы заметили присосавшегося клеща, необходимо аккуратно его вытащить, не раздавить, не оторвать хоботок. Для этого используют нитяную петлю: оборачивают тонкую нить вокруг хоботка и, осторожно, придерживая оба конца нити и тело клеща пальцами, раскачивают из стороны в сторону, вытягивают его из кожи. Ранку обрабатывают йодом, а руки – дезраствором, чтобы избежать попадания на слизистые оболочки носа, глаз, рта возбудителей заболеваний.

При невозможности снять клеща самостоятельно, нужно обратиться в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение, где процедуру проведут медработники.

После этого клеща доставляют в лабораторный центр для проведения видовой диагностики, пострадавшего направляют к врачу инфекционисту, семейному врачу или терапевту для консультации.

Источник: ДДК