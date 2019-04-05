Россия продолжает осматривать суда, следующие в порты Украины, но быстрее. Новости

Сейчас Российская Федерация осуществляет меньшие задержки иностранных судов, которые следуют в украинские порты, во время проверки. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, пишет « УНН » .

« Россияне пока делают гораздо меньшие задержки иностранных судов во время их следования в украинские порты. То есть они осматривают судна, но временные задержки меньше», – Слободян.

Однако, по его словам, данный вопрос нельзя рассматривать вне контекста того, что Россия незаконно аннексировала Крым и Керченский пролив. « Для них сейчас политически выгодно демонстрировать якобы лояльность к проходу иностранных судов, но эта ситуация может измениться в течение получаса, если в Кремле кто-то примет соответствующее решение», – отметил Слободян.

Напомним, 25 ноября 2018 года российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположены на побережье Черного и Азовского морей, было введено военное положение, действие которого завершилось 26 декабря. Президент Украины военное положение не продлил.

24 военнопленных украинских моряков, среди которых трое раненых, российские власти удерживали в аннексированном Крыму, а затем перевезли в Москву. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что статус украинских моряков как военнопленных, согласно Женевской конвенции, не позволяет обменивать их на преступников.