Безопасность препаратов: МОЗ обязала обнародовать результаты исследований. Новости

Министерство охраны здоровья (МОЗ) Украины опубликовало проект приказа об обнародовании результатов доклинических исследований и клинических испытаний, по которому каждый производитель должен будет обнародовать доказательства о безопасности и эффективности препарата. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщает пресс-служба МОЗ.

Отчеты о результатах исследований должны включать все полученные в рамках исследования данные, оценки, итоги статистического анализа о лечебном эффекте препарата и побочные реакции.

Процедура открытия данных предполагает, что отчеты о результатах исследований будут проверяться на достоверность в течение 30 дней. Специалисты Государственного экспертного центра (ГЭЦ) Минздрава Украины будут сравнивать данные отчетов с материалами регистрационного досье лекарственного средства. После получения положительного заключения экспертов, отчеты о результатах исследований будут публиковаться на сайте Минздрава Украины.

Если выводы проверки будут отрицательным, ГЭЦ обязан возвращать формы производителю с указанием несоответствий и информировать МОЗ Украины об этом. После этого производитель будет обязан исправить недостатки отчета и подать его повторно.

К концу года Минздрав Украины планирует подготовить и обнародовать результаты испытаний всех препаратов, в этом году будут зарегистрированы в Украине после вступления в силу приказа.

Для уже зарегистрированных препаратов – таких лекарственных средств в настоящее время более 13 тыс. – Министерство предусмотрело переходный период. В течение 5 лет со дня вступления в силу приказа фармпроизводители должны подготовить и направить на экспертизу отчеты обо всех клинические испытания и доклинические исследования своих препаратов.

Приказ об обнародовании результатов исследований вступит в действие после общественного обсуждения, согласования со всеми причастными центральными органами исполнительной власти и государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины.