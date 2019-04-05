Ради экономии: В Покровске решили завершить отопительный сезон досрочно (Видео). Новости

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) чиновники решили досрочно завершить отопительный сезон. Ради экономии. Поскольку среднесуточная температура воздуха составила 8 градусов выше нуля.

Однако, администрация города обещает, что без тепла не оставят образовательные учреждения.

«В детских садах и школах стоят отопительные котлы. Там имеют возможность закончить отопительный сезон тогда, когда это будет нужно», – отметил мэр Покровска Руслан Требушкин.

С сегодняшнего дня в домах жителей города холодные батареи. Горожане говорят, что первая ночь без отопления далась непросто.

«Очень рано, ночи холодные бывают. Заморозки. Я категорически против, чтоб рано отключали. Я представляю, как это жить с маленьким ребенком в холодной квартире», – делится одна из жительниц Покровска.

Однако, некоторые горожане рады, ведь в апрельской платежке за отопление сумма будет меньше. Покровчанка Татьяна тоже считает, что лучше потерпеть холод. Так как, большую часть денег тратит именно на коммуналку. Особенно в отопительный сезон.

«Очень дорого. У меня неплохая пенсия – 3 100 грн, но 3 200 грн составляет оплата за квартиру. Выживаю за счет мужа», – рассказывает Татьяна.

Чиновники тем временем призывают горожан оплачивать коммунальные долги. Ведь жители задолжали за тепло более 30 млн грн.

Источник: ТК «Донбасс»