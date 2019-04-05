Запрет ночной торговли алкоголем: В Славянске доложили о результатах. Новости

В Славянске (Донецкая обл.) после введения в конце 2018 года запрета на ночную торговлю алкогольными напитками снизилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 апреля, в ходе сессии горсовета сообщил глава Славянской местной прокуратуры Владимир Шилов.

«Решение о запрете повлияло. Могу даже утверждать это по личному наблюдению, т. к. мы, руководители прокуратуры, выезжаем на все особо-тяжкие преступления – убийства, тяжкие телесные повреждения и пр. С 2018 года уменьшилось количество насильственных преступлений, связанных с употреблением алкоголя. В частности, в семьях существенно снизилось количество причинений тяжких телесных повреждений. Это касается именно города Славянска. При этом сейчас наблюдается рост [подобных преступлений] по территории Славянского района, а это в основном сельская местность», – сказал Шилов.

Он акцентировал на необходимости продолжения совместной работы городских властей и правоохранителей в этом направлении. «Но остались проблемные вопросы, связанные с местами, где разливают и употребляют алкогольные напитки. Например, в прошлом году на территории города было совершено убийство в таком месте. Нужно и дальше проводить профилактическую работу, нужно максимально минимизировать такие места и убирать их даже из центральной части города. И я акцентировал на этом внимание руководства полиции», – дополнил руководитель местной прокуратуры.

Напомним, в отдельных городах Донецкой области местная власть ограничила продажу алкоголя в ночное время, что дало свои положительные результаты. В частности, в Мариуполе ограничения введены с конца 2014 года, и, в том числе, благодаря этим мерам столица Приазовья получила статус самого безопасного города Украины.

В Славянске запрет на ночную торговлю алкогольными напитками (с 22:00 до 08:00) вступил в силу лишь 26 декабря 2018 года. Данное решение горсовета касается всех торговых точек, кроме заведений ресторанного хозяйства. Под запрет попали алкогольные и слабоалкогольные напитки, вина, пиво (кроме безалкогольного). Запрет введен на год. Городской голова Славянска Вадим Лях отмечал, что не верит в эффективность данных мер.

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