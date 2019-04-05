Мы не тычем палкой в русского медведя: Волкер пояснил, что украинцы имеют право на свои территории. Новости

США не намерены провоцировать Российскую Федерацию. Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер на телеканале PBS, пишет « Newsone.ua».

« Мы заботимся о том, чтобы люди могли быть свободными, иметь демократию, чтобы они были в безопасности в своей стране. Мы не тычем палкой в русского медведя. Русский медведь оторвал кусок Украины. И мы хотели бы видеть, как Украина вернет свою территорию и окажется в безопасности в пределах своих границ», – отметил Волкер.