Мы не тычем палкой в русского медведя: Волкер пояснил, что украинцы имеют право на свои территории. Новости

США не намерены провоцировать Российскую Федерацию. Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер на телеканале PBS, пишет «Newsone.ua».
«Мы заботимся о том, чтобы люди могли быть свободными, иметь демократию, чтобы они были в безопасности в своей стране. Мы не тычем палкой в русского медведя. Русский медведь оторвал кусок Украины. И мы хотели бы видеть, как Украина вернет свою территорию и окажется в безопасности в пределах своих границ», – отметил Волкер.
При этом он указал, что США не угрожают России. «Речь идет о суверенной стране, которая имеет право на собственную безопасность», – подчеркнул спецпредставитель США.
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