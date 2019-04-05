Гематомы и ссадины: На Донетчине отчим избил 5-летнего ребенка. Новости

В Бахмутском районе (Донецкой обл.) житель села Берестовое избил 5-летнюю падчерицу шнуром от зарядного устройства мобильного телефона. Девочку отправили в больницу соседи. Продолжается расследование. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Правоохранители установили, что 14 февраля, в то время, когда одна из местных жительниц находилась в стационаре детской больницы с 4-месячной двойней, ее 22-летний муж оставался дома с 5-летней падчерицей. Увидев, что девочка сама открыла в кухне газовую конфорку, отчим, который в тот момент был в нетрезвом состоянии, пришел в ярость. Вместо разъяснений он схватил резиновый шнур от зарядного устройства мобильного телефона и не менее 10 раз ударил ребенка по лицу, туловищу, рукам и ногам, вызвав многочисленные ссадины и гематомы.

Протрезвев и увидев на ребенке следы побоев, мужчина запретил ей выходить из дома, однако она не послушалась и самостоятельно отправилась в детсад. На улице избитую девочку увидели соседи, которые и отвезли ее в больницу.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до 200 часов, или исправительными работами на срок до 1 года.