Голосование за рубежом: 38,93% за Порошенко и 26,01% за Зеленского. Новости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подвела итоги голосования на выборах президента Украины 31 марта 2019 года в зарубежном избирательном округе и подписала соответствующий протокол. Об этом сказала член Центральной избирательной комиссии Ольга Лотюк во время брифинга cегодня, 5 апреля, сообщает «Укринформ».

«Поскольку Центральная избирательная комиссия выполняет функции окружной избирательной комиссии по зарубежному избирательному округу, мы сегодня подвели итоги голосования в зарубежном избирательном округе. У нас работал 101 избирательный участок в зарубежном избирательном округе. Мы на нашем заседании объявили результаты по всему 101 избирательному участку, и подписали протокол по подведению итогов голосования в зарубежном избирательном округе», – сказала Лотюк.

Она также отметила, что «все результаты совпадают с оригиналами протоколов, которые были предоставлены электронными средствами связи».

По ее словам, в зарубежном избирательном округе голосование прошло нормально, без каких-либо эксцессов, и все граждане, желавшие проголосовать, имели такую возможность.

Лотюк уточнила, что по результатам голосования в зарубежном избирательном округе за Петра Порошенко свои голоса отдали 21 тыс. 424 избирателей, или 38,93%, а за Владимира Зеленского – 14 тыс. 318, или 26,01%.

Как сообщалось ранее, ЦИК обработала 100% электронных протоколов с результатами голосования в первом туре выборов президента Украины, прошедших 31 марта. В голосовании приняли участие 18 млн 893 тыс. 879 избирателей. Победителем первого тура выборов стал Владимир Зеленский – 30,24% голосов, на втором месте – действующий президент Украины Петр Порошенко с 15,95% голосов.