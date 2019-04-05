ОПОРА не выявила нарушений на спецучастках для военных. Новости

Наблюдатели не зафиксировали нарушений на спецучастках, созданных для голосования военнослужащих. Об этом заявил аналитик гражданской сети «ОПОРА» Александр Клюжев, пишет «Громадське».

По его словам, в целом по запросу Министерства обороны было создано 80 спецучастков, один из них расположен на Львовщине, другие – на Донбассе. Имели право проголосовать на них около 42 тыс. военных, воспользовались им 36147.

Клюжев отметил, что наблюдатели ОПОРЫ были не на всех спецучастках. «У нас общенациональная выборка включала и спецучастки, то есть была репрезентативная выбрика всей страны. На части спецучастков у нас были наблюдатели, они не фиксировали нарушений», – сказал он.

Аналитик также рассказал, кого больше поддержали те военные, которые голосовали на спецучастках. Безусловными лидерами являются Петр Порошенко и Владимир Зеленский, которые получили 13 433 и 13 325 голосов соответственно. «То есть, у Порошенко на 108 больше. Третья позиция, как ни странно, это количество бюллетеней, признанных недействительными. Это аж 1426, почти 4% от принявших участие в голосовании», – сказал Клюжев.

«Далее идут Анатолий Гриценко (1299), Юлия Тимошенко (1138), Руслан Кошулинский (1119), Игорь Смешко (1075), Олег Ляшко (788), Юрий Бойко (649), Александр Вилкул (377), Александр Шевченко (274) и так далее», – резюмировал он.

Клюжев также добавил, что по сравнению с выборами 2010 года и более ранними эти выборы не дают оснований говорить о возможных фальсификациях на спецучастках для заключенных. «Сейчас мы видим, что по специальным избирательном участкам происходило достаточно конкурентное голосование, и это подтверждает гипотезу, исходя из тех участков, где наших наблюдателей не были, у нас часть была покрыта, часть нет – согласно выборке, что администрации старались не совершать традиционное давление на избирателей в местах лишения свободы», – резюмировал он.

Как сообщалось ранее, ЦИК обработала 100% электронных протоколов с результатами голосования в первом туре выборов президента Украины, прошедших 31 марта. В голосовании приняли участие 18 млн 893 тыс. 879 избирателей. Победителем первого тура выборов стал Владимир Зеленский – 30,24% голосов, на втором месте – действующий президент Украины Петр Порошенко с 15,95% голосов.