Сводка из зоны ООС за 5 апреля: Версии сторон конфликта. Новости

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) за минувшие сутки 17 раз нарушили режим прекращения огня, применили 10 раз вооружение, запрещенное минскими договоренностям и потратили 59 мин калибров 120 и 82 мм. Также они обстреливали позиции Объединенных сил из вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В трех обстрелах противник применял снайперов. Вследствие обстрелов снайперов один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили ранения. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил (ООС).

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 12 раз обстрелял позиции сил ООС:

трижды из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия вблизи поселка Пески;

дважды из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи города Авдеевка;

дважды из минометов калибра 82 мм, вооружения боевой машины пехоты БМП-2, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Павлополь;

из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Лебединское;

из минометов 120-го калибра возле села Водяное;

дважды, из крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия в районе населенного пункта Новотроицкое;

из снайперского оружия около города Марьинка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил пять обстрелов:

из минометов калибров 120 и 82 мм вблизи поселка городского типа Зайцево;

из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов в районе населенного пункта Новоалександровка;

из минометов калибра 120 мм в районе населенного пункта Новолуганское;

из минометов 82-го калибра у поселка Золотое-4;

из крупнокалиберных пулеметов вблизи поселка городского типа Южное.

В штабе отметили, что с начала текущих суток противник трижды обстрелял позиции Объединенных сил, в том числе один раз из вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» дважды:

из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Широкино;

из станковых противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия вблизи села Старогнатовка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» обстреляны из минометов калибра 120 мм с расходом 20 мин позиции ВСУ вблизи поселка городского типа Зайцево.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

В «ЛНР» заявили о пяти нарушениях режима тишины за сутки. Там заявили, что обстрелам подверглись районы поселков городского типа Фрунзе и Донецкий, сел Желобок и Лозовое. Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП и автоматических станковых гранатометов АГС.

В «ДНР» заявили об обстрелах Донецка (пос. ш-ты Трудовской, Вольво-центр), Спартака, Октября (Верхнешироковское), Коминтерново (Пикузы), Ясиноватой, Зайцево (южное), Докучаевска, Гольмовского, Веселого. Применялись минометы 82 мм и 120 мм, СПГ, РПГ, также применялось крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В результате обстрела Коминтерново с применением минометов калибром 82 мм и стрелкового оружия зафиксированы повреждения двух домостроений по адресам:

ул. Ахматовой, 26 (возгорание веранды и кухни);

ул. Победы, 7 (повреждена кровля).

По предварительным данным жертв нет.

Также в поселке Гольмовский (Горловка) в результате прямого попадания мины калибром 120 мм разрушен жилой дом по адресу: