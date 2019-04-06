Сводка из зоны ООС за 5 апреля: Версии сторон конфликта. Новости

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) за минувшие сутки 17 раз нарушили режим прекращения огня, применили 10 раз вооружение, запрещенное минскими договоренностям и потратили 59 мин калибров 120 и 82 мм. Также они обстреливали позиции Объединенных сил из вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В трех обстрелах противник применял снайперов. Вследствие обстрелов снайперов один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили ранения. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил (ООС).
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 12 раз обстрелял позиции сил ООС:
- трижды из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия вблизи поселка Пески;
- дважды из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи города Авдеевка;
- дважды из минометов калибра 82 мм, вооружения боевой машины пехоты БМП-2, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Павлополь;
- из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Лебединское;
- из минометов 120-го калибра возле села Водяное;
- дважды, из крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия в районе населенного пункта Новотроицкое;
- из снайперского оружия около города Марьинка.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил пять обстрелов:
- из минометов калибров 120 и 82 мм вблизи поселка городского типа Зайцево;
- из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов в районе населенного пункта Новоалександровка;
- из минометов калибра 120 мм в районе населенного пункта Новолуганское;
- из минометов 82-го калибра у поселка Золотое-4;
- из крупнокалиберных пулеметов вблизи поселка городского типа Южное.
В штабе отметили, что с начала текущих суток противник трижды обстрелял позиции Объединенных сил, в том числе один раз из вооружения, запрещенного минскими договоренностями.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» дважды:
- из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Широкино;
- из станковых противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия вблизи села Старогнатовка.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» обстреляны из минометов калибра 120 мм с расходом 20 мин позиции ВСУ вблизи поселка городского типа Зайцево.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
В «ЛНР» заявили о пяти нарушениях режима тишины за сутки. Там заявили, что обстрелам подверглись районы поселков городского типа Фрунзе и Донецкий, сел Желобок и Лозовое. Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП и автоматических станковых гранатометов АГС.
В «ДНР» заявили об обстрелах Донецка (пос. ш-ты Трудовской, Вольво-центр), Спартака, Октября (Верхнешироковское), Коминтерново (Пикузы), Ясиноватой, Зайцево (южное), Докучаевска, Гольмовского, Веселого. Применялись минометы 82 мм и 120 мм, СПГ, РПГ, также применялось крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В результате обстрела Коминтерново с применением минометов калибром 82 мм и стрелкового оружия зафиксированы повреждения двух домостроений по адресам:
- ул. Ахматовой, 26 (возгорание веранды и кухни);
- ул. Победы, 7 (повреждена кровля).
По предварительным данным жертв нет.
Также в поселке Гольмовский (Горловка) в результате прямого попадания мины калибром 120 мм разрушен жилой дом по адресу:
- ул. Фотиевой, 36.
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