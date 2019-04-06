В зоне ООС задержали диверсанта. Новости

Сегодня, 6 апреля, около трех часов ночи, неподалеку позиций одного из подразделений Объединенных сил, задержан еще один военнослужащий член незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

Отмечается, что задержан «военнослужащий 100-й отдельной мотострелковой бригады российско-оккупационных войск». Он имел задачу осуществить диверсию в тылу ВСУ, обороняющихся на кураховском направлении .

«Диверсантом, который был в гражданской одежде, оказался рядовой 3-го батальона 100-й отдельной мотострелковой бригады Андрей Б.», – говорится в сообщении.

Также дополняется, что «военнослужащие, выполнявшие боевую задачу, заранее заметили нелепые попытки боевика обойти наши позиции с фланга. Боевика задержан, он предоставил необходимую информацию разведке Объединенных сил».

Напомним, 5 апреля ВСУ взяли в плен участника незаконных вооруженных формирований. Отмечалось, что «пленник – Юрий С., рядовой 100-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 08826)».