Молодежный кредит на жилье: В Северодонецке семья купила квартиру по городской программе. Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) подписан кредитный договор с семьей Евтушенко по Городской программе обеспечения молодежи жильем. Об этом сообщает пресс-служба Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье).

Так, за кредитные средства семья приобрела квартиру общей площадью 48,8 кв/м на вторичном рынке.

Отмечается, что в 2019 году из городского бюджета на Программу обеспечения молодежи жильем выделено 579 530 грн. Из них на кредитование – 546 726 грн и 32 804 грн на обслуживание кредитов. Остаток кредитных средств составляет 127 956 грн.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что в ближайшее время будет разработан порядок кредитования внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). «После того, как порядок будет утвержден и зарегистрирован в органах юстиции, региональное управление начнет принимать документы от желающих принять участие в программе, о чем будет сообщено на сайте Луганского РУ», – подытожили в пресс-службе.

Напомним, в Луганской области принята Региональная целевая программа жилищного кредитования ВПЛ и членов их семей на 2019-2021 годы.

Как сообщалось ранее, в Луганской области действуют 6 программ кредитования жилья: две государственные, две областные и две городские в Северодонецке.

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