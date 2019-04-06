Переселенцы на Донетчине: Опубликованы новые данные. Новости

В Донецкой области по состоянию на 4 апреля официально зарегистрировано 550 351 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

«По состоянию на 04.04.2019 на территории Донецкой области учтено 480 680 семей и 550 351 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

лица трудоспособного возраста – 109 718;

дети – 75 095;

лица с инвалидностью – 16 326;

пенсионеры – 349 212.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 99 984 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

Волновахский район – 50 488;

Краматорск – 48 027;

Славянск – 46 735;

Бахмут (до переименования – Артемовск) – 42 070;

Славянский район – 25 338;

Константиновка – 25 036;

Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 24 440;

Марьинский район – 19 826;

Мирноград (до переименования – Димитров) – 17 332.

Напомним, что в Украине по состоянию на 1 апреля, учтены 1 млн 369 тыс. 787 переселенцев из Донбасса и Крыма.

Как сообщалось ранее, в Украине реальное количество ВПЛ неизвестно. Это связано с несколькими причинами.

По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации

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