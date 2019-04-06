Поверить в себя: Переселенка из Донецка развивает свой бизнес в 20 км от линии разграничения (Фото). Новости

В Украинске (Донецкая обл.) переселенцы из временно неподконтрольного украинской власти Донецка Елена и Виктор Ниманихины развивают свой швейный бизнес в 20 км от линии разграничения.

Супруги основали здесь швейный цех Velna еще в 2003 году. Тогда они ежедневно ездили на работу в Украинск автомобилем из Донецка. Так было до 2014 года. «Раньше Украинск был пригородом Донецка, а теперь мы – крайняя точка Украины», – говорит Елена.

Теперь пересечение линии разграничения может занимать несколько часов. Поэтому супруги переехали из Донецка в 2014 году. «Когда пришел конфликт, возможности ездить отсюда домой, в Донецк, не было, и с июля 2014 года мы работаем и живем здесь. Первые месяцы мы находились в ступоре и панике, потому что у нас рушилось все: все наши оптовые и розничные покупатели остались в Донецкой и Луганской областях. У нас здесь очень близко зона разграничения и наши сотрудники тоже уехали: кто дальше в Украину, а кто в Европу», – вспоминает Елена.

Елена и Виктор – не из тех, кто привык опускать руки. В 2016 году Елена участвовала в программе МОМ по самозанятости и микропредпринимательству среди ВПЛ и пострадавшего от конфликта населения в Украине. Получила грант – профессиональное оборудование. «Это наш самый первый грант, который помог нам поверить в себя и помог поверить в то, что мы будем развиваться дальше», – поделилась Елена.

Кроме того, знания, полученные на тренингах, Елена использует для продвижения собственного бренда в соцсетях. «Мы еще стали участниками различных фестивалей, которые поддерживают украинского производителя», – сказала она.

Сегодня в цеху работают 8 переселенок. В регионе, где ограничены варианты трудоустройства, для многих из них это единственная возможность содержать семьи.

Елена прилагает все усилия к тому, чтобы возродить предприятие и развивать собственное дело, и верит, что Velna имеет большой потенциал для европейского рынка. «Я мечтаю, что у нас будет большое производство, цех у нас рассчитан на большее количество людей. Что когда-то у нас наступит мир. И наша продукция будет востребована не только в Украине, но и в Европе», – поделилась переселенка.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам МОМ в Украине

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