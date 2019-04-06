Субсидия наличными: О порядке выплаты в случае смерти заявителя разъяснили на Донетчине. Новости

В Украине домохозяйства, которым назначена жилищная субсидия, в случае смерти заявителя получат невыплаченную субсидию в наличной форме в следующих периодах. Об этом сообщает пресс-служба управления социальной защиты населения (УСЗН) Дружковского городского совета.

«Положением о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 21.10.1995 года №848 "Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива" определено, что в случае изменения состава зарегистрированных в жилом помещении лиц (или состава семьи члена домохозяйства) подаются новые заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии в денежной форме через АО "Ощадбанк" и декларация о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии», – говорится в сообщении.

Так, невыплаченные в течение трех месяцев получателям наличные средства жилищной субсидии возвращаются Пенсионным фондом Украины (ПФУ) и АО «Ощадбанк» на счет Министерства социальной политики Украины в Казначействе. Реестры лиц, которым не выплачена жилищная субсидия в наличной форме, полученные от ПФУ и АО «Ощадбанк» передаются Минсоцполитики в УСЗН. «Таким образом, домохозяйства, которым назначена жилищная субсидия, и в состав которых входил умерший, получат невыплаченную субсидию в наличной форме в следующих периодах», – сообщают в УСЗН Дружковского городского совета.

Важно: во всех остальных случаях право наследования третьими лицами начисленных сумм жилищной субсидии, в наличной форме, которая не была выплачена получателю жилищной субсидии в связи со смертью, не предусмотрено.

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