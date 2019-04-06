Бизнес на блинах «со смыслом»: Путь переселенки от волонтера до хозяйки кафе (Фото). Новости

В Харькове переселенка из временно неподконтрольного украинской власти Кировска (после переименования Голубовка, Луганская обл.) Марина Воронцова за 5 лет прошла путь от волонтера до хозяйки блинного кафе.

Начавшийся на Донбассе в 2014 году вооруженный конфликт полностью разрушил привычную жизнь Марины – разделил на «до» и «после». Когда начались боевые действия, она переехала в Харьков. Сюда же перевезла и маму. С августа 2014 года женщина попала на вокзальный пункт «Станция Харьков». Так началась ее волонтерская деятельность.

Волонтерством Марина занималась до начала 2017 года. Она была координатором по поселению и администратором волонтерского хостела. «Пришла туда просто посмотреть, и больше не ушла. На вокзальном пункте до 600 человек за сутки могли проходить. Тогда было страшное время, у нас была "горячая линия" по эвакуации. Автобусы привозили совершенно растерянных, испуганных и раненых людей. Было страшно. Мы селили людей, помогали им, мобильной группой ездили по области в 2016 году», – вспоминает Марина.

После трех лет волонтерства у Марины наступило эмоциональное «выгорание». Из тяжелого состояния ее вытаскивали друзья. Так и появилось блинное кафе. «Друзья вспомнили, что у нас осталось оборудование от блинного кафе, которое принадлежало дочери. Они нашли место для нового кафе, договорились с хозяином, купили краску и сделали ремонт. А дочь мне помогла с оформлением ФОПа. Вот так я открывала бизнес», – сказала Марина.

После того, как кафе открылось, ей помогала подруга. «Я и торговля – несовместимые понятия. Я могу приготовить, упаковать, украсить, но продать – это сложно. Подруга помогала мне открывать кафе, писала цены. Где-то спустя полгода появились постоянные клиенты, и я поняла, что делаю», – поделилась переселенка.

Позже открытие блинной трансформировалось в идею готовить «мамину еду». «Мы с дочерью жили отдельно. Когда она приезжала на выходные, просила приготовить такую еду. И этот запрос у меня остался. Мне хочется, чтобы это было вкусно, красиво и по-домашнему», – говорит хозяйка кафе.

Так, Марина выиграла грант на получение оборудования для приготовления еды. У нее появились новые идеи, она немного расширила меню.

Сейчас в меню есть лаваши, блины, хот-доги, корн-доги, гамбургеры и бизнес-ланчи. Также в кафе можно выпить чай, кофе или молочный коктейль. «У меня все либо запеченное в духовке, либо отварное. Нет ничего жареного, даже на обеды котлет в масле не делаю. Например, сегодня готовила французский суп с сыром и сырокопченой колбасой», – рассказала женщина.

Бизнес-ланчи стоят 70 грн. Одна порция состоит из супа, гарнира, мяса и салата. Блины есть с разными начинками – сладкими и мясными. Стоят они от 20 до 50 грн. «Мы с дочерью специально подбирали рецепт, чтобы блин, который сам по себе большой (диаметр составляет 40 см), мог выдержать начинку. Я их готовлю только на молоке, но с добавлением газированной воды. Они получаются более плотными, чем обычные», – поделилась Марина.

В соцсетях блинное кафе можно найти по хэштегу #блины со смыслом, который появился благодаря харьковчанину. «Когда я открылась, было много репостов в соцсетях. Он пришел, попробовал блины, прочел мою историю. Потом придумал этот хэштег, сделал листовку и поделился ей в фейсбуке», – рассказала Марина.

Она отметила, что сейчас многие посетители ищут вывеску «Блины со смыслом», поэтому женщина задумывается над тем, чтобы сменить ее.

Марина добавила, что блинный бизнес – это ее хобби и отдушина, но многие ее друзья уверены, что это временное занятие.

Женщину до сих пор волнуют вопросы переселенцев, но пока ей нравится радовать других «маминой едой».

Источник: Сайт города Харькова

Читайте также: