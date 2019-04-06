Замена паспорта: На что нужно обратить внимание пенсионерам Донетчины. Новости

В Донецкой области завершается работа по сверке паспортов пенсионеров. Об этом сообщила начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в области Наталия Рад, передает пресс-служба ведомства.
«Близка к завершению работа управлений Пенсионного фонда области по сопоставлению паспортов пенсионеров с данными миграционной службы о недействительных или потерянных паспортах. Информация по 85,5% документов получателей пенсий сверена. Данные выяснены или уточнены», – говорится в сообщении.
В то же время, по словам начальника ГУ ПФУ Донетчины, по состоянию на начало апреля в территориальных управлениях остается 1,2 тыс. паспортов пенсионеров, требующих сверки с владельцем и подтверждения актуальности. «Обращаюсь к пенсионерам, которые получили приглашение в управление по указанному вопросу, ускорить сверку и уточнение актуальности паспорта», – сказала Наталия Рад.
«Прошу обратить внимание всех пенсионеров на обязательность немедленного предоставления в орган Фонда (где лицо состоит на учете) нового паспорта в случае его замены», – подчеркнула Наталия Рад.
Напомним, что в Донецкой области гражданам проведен очередной перерасчет пенсии.
Как сообщалось ранее, в Украине на каждого пенсионера приходится 1,4 работающих граждан. Более половины пенсионеров (51%), или 5,99 млн, получают от государства от 1,4 до 2 тыс. грн. А в прошлом 2018 году рост пенсий составил от 2% до 61,5%, в зависимости от категории пенсионера.
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