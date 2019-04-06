Второй тур выборов: В ОБСЕ назвали препятствие для голосования переселенцев. Новости

Потребность заново подавать заявления для изменения места голосования для участия во втором туре выборов президента Украины является препятствием для избирателей, в том числе переселенцев, в котором нет необходимости. Об этом заявил представитель Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) Томас Ример, передает «Deutsche Welle».

По его словам, об этом говорится в предварительном заявлении ОБСЕ с выводами и оценками относительно первого тура выборов, состоявшегося 31 марта. «Избиратели имели возможность подать заявление относительно временного изменения места голосования без изменения собственного адреса. При этом избирателям нужно предоставить основания для этого, что было оценено нами как лишняя преграда на выборах президента, поскольку, в отличие от парламентских и местных выборов, место голосования избирателей не имеет значения», – сказал Томас Ример.

Представитель ОБСЕ напомнил о том, что процедура смены места голосования была упрощена для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которым нужно было предъявить только паспорт. Тем не менее, в ОБСЕ ее считают обременительной, так как перед вторым туром выборов ее нужно будет пройти заново. «Всем избирателям, включая ВПЛ, необходимо снова подавать соответствующие заявления и предоставлять основания для этого (для голосования во втором туре не по месту регистрации, – ред.), что является лишним препятствием для голосования. Несмотря на упрощенные процедуры, введенные Центральной избирательной комиссией Украины, меньше 100 тысяч ВПЛ подали такие заявления перед первым туром», – пояснил Ример.

При этом он отметил, что эта процедура была особенно обременительной для избирателей, живущих на временно неподконтрольной украинскому правительству территории, которым необходимо много раз проходить через блокпосты, чтобы проголосовать.

По словам Томаса Римера, оценить влияние бюрократических проблем на результаты первого тура невозможно, так как невозможно установить, за кого бы проголосовали такие избиратели. «Важным вопросом является то, столкнулись ли люди, которые имеют избирательное право, с препятствиями для его реализации. И в нашем заявлении делается вывод, что такая проблема действительно имела место», – резюмировал представитель ОБСЕ.

Напомним, что по предварительным данным, в Украине будет второй тур выборов президента. Помнению экспертов, очень важно, чтобы ЦИК как можно скорее объявила результаты первого тура выборов президента Украины и официально объявила о повторном голосовании, чтобы граждане успели сменить место голосования.

Как сообщалось раннее, только 8% переселенцев до конечного срока – 25 марта – смогли изменить место голосования для участия в выборах президента Украины 31 марта. Также сообщалось, что по меньшей мере 50% внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) не знали, что они имеют право голоса на выборах президента Украины.

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