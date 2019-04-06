Донбасс минируют противотанковыми минами, – ОБСЕ. Новости

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ продолжают фиксировать установленные новые заграждения. Об этом говорится в отчете Миссии.

Так,1 апреля примерно в 2 км к востоку от Новотошковского мини-БПЛА СММ впервые обнаружил по крайней мере 50 противотанковых мин (предположительно ТМ-62), заложенных в поле (на участке с востока на запад протяженностью около 100 м).

В тот же день приблизительно в 4 км к востоку от Новотошковского БПЛА СММ среднего радиуса действия впервые зафиксировал 6 противотанковых мин (ТМ-62), заложенных V-образно поперек дороги.

4 апреля наблюдатели вновь видели 6 противотанковых мин (ТМ-62), заложенных на расстоянии до 2 м от края автодороги T0504 (рядом с ранее обнаруженными минами), примерно в 180 м к юго-востоку от блокпоста Вооруженных сил Украины, расположенного на восточной окраине Попасной.

4 апреля на западном крае автодороги T0513, примерно в 4 км к северо-востоку от контрольно-пропускного пункта въезда-выезда в н. п. Майорск (подконтрольный правительству, 45 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели впервые зафиксировали знак, предупреждающий о минной опасности (с изображением черепа с перекрещенными костями и надписью «Стоп! Мины» на русском языке).

Как сообщалось ранее, с начала вооруженного конфликта на Донбассе в результате подрыва на минах и взрывоопасных остатках войны пострадали 833 гражданских лица.

Напомним, что в Украине вступил в силу закон о разминировании Донбасса. Сколько понадобится времени, чтобы полностью разминировать Донбасс, пока не знает никто.

Также сообщалось, что в Украине появилась информационная карта территорий Донбасса, загрязненных минами и взрывоопасными остатками войны.

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