Из-за войны на Донбассе: Украина относится к наиболее пострадавшим странам мира от мин. Новости

Украина относится к наиболее пострадавшим от мин и взрывоопасных предметов стран мира из-за длительного вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает Правительственный портал.

Так, много освобожденных земель на Донбассе остаются загрязненными минами или взрывоопасными пережитками войны. Это земли аграрного назначения, территории водоканалов, других коммуникаций. В непосредственной близости от контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) в Донецкой и Луганской областях, которые ежедневно пересекают 30-40 тысяч человек, также много загрязненных участков.

«Согласно Государственной целевой программе, правительство Украины, в частности Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ), органы местного самоуправления, международные гуманитарные организации, институты гражданского общества уделяют большое внимание информированию населения о минной опасности для предупреждения возникновения угрозы жизни и здоровью людей», – говорится в сообщении.

Отмечается, что противоминная деятельность в Украине критически необходима для защиты гражданских лиц и повышения их осведомленности об имеющейся минной опасности. «Компетентным органам, громадам, особенно тем, которые находятся вблизи загрязненных взрывоопасными предметами территорий, необходимо постоянно принимать все меры для уменьшения угрозы от взрывоопасных остатков войны для местного населения, информирование людей о противоминной деятельности на востоке Украины», – отмечается в сообщении..

Так, противоминная деятельность предполагает не только непосредственное разминирование территорий, а включает в себя 5 направлений:

специальное образование;

разминирование;

распространение информации среди населения о потенциальной опасности взрывоопасных предметов;

помощь жертвам, пострадавшим;

уничтожение боеприпасов.

По словам министра МинВОТ Вадима Черныша, разминирование территорий Донецкой и Луганской областей может продлиться десятки лет.

Как сообщалось ранее, в Донецкой и Луганской областях по обе стороны линии разграничения около 16 тыс. кв. км содержат участки местности, несущие минную опасность для населения. Также сообщалось, что в Украине появилась информационная карта территорий Донбасса, загрязненных минами и взрывоопасными остатками войны.

Напомним, с начала вооруженного конфликта на Донбассе в результате подрыва на минах и взрывоопасных остатках войны пострадали 833 гражданских лица. Из них погибли 269 гражданских, 27 из них – дети. По данным координатора ООН по гуманитарным вопросам в Украине, на Донбассе от мин и взрывоопасных предметов с начала вооруженного конфликта погибли или были ранены более тысячи мирных жителей.

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