Координатор ОБСЕ в Донецке посетил лишь треть украинских заложников и пленных, – Геращенко. Новости

Представители незаконных вооруженных формирований «ДНР» допустили координатора ОБСЕ Тони Фриша в Донецке лишь к трети заложников, фамилии которых украинская сторона указывала в списке с требованием о посещении. Об этом сегодня, 6 апреля, на своей странице в Facebook сообщила уполномоченный президента по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко.

По ее словам, по предварительной информации он встретился в Донецке с четырьмя заложниками – военными, которых члены НВФ не освобождают более четырех лет, несмотря на все усилия украинской стороны и двумя гражданскими заложниками.

«По нашей предварительной информации, Т. Фриш так и не встретился с другими заложниками, на посещении которых украинская сторона настаивала в Минске, в том числе и со Станиславом Асеевым. В общем, ему дали возможность увидеть только треть из тех, чьи фамилии были в нашем списке с требованием их навестить», – написала она.

Геращенко напомнила, что на всех последних встречах в Минске украинская сторона остро ставила вопрос о запрете телефонных звонков заложникам и фактический запрет на переписку (МККК раз передали письма в сентябре прошлого года).

«Семьи заложников обратились к Т. Фришу о передаче писем – обратных ответов, просили поднять вопрос о телефонном звонке. По предварительной информации, посол передал письма только МККК, и в Минске мы хотим услышать, получили заложники известия от своих семей, где ответы от ребят семьям. Вопрос телефонных вызовов остается не решенным», – подчеркнула она.

Геращенко отметила, что снимки, где Фриш «тепло обнимается с представителями марионеточной оккупационной «власти» уже вызвали острую эмоциональную реакцию и возмущение бывших заложников и семей заложников, как в свое время. кадры теплых объятий другого представителя СММ ОБСЕ с боевиками, которые привезли тело убитого украинского солдата».

«К сожалению, вместо 10 заложников, на посещении которых мы настаивали, ему показали только 4. И еще 2 гражданских, о задержании которых мы знаем», – отметила Геращенко.

Напомним, представитель ОБСЕ приехал в Донецк и посетил местный СИЗО.

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