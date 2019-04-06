Взрыв на Луганщине: Погиб человек. Новости

В Северодонецке (Луганская обл.), во дворе жилых домов по ул. Менделеева произошел взрыв. Сообщение о нем поступило в дежурную часть местного отдела полиции сегодня, 6 апреля, в 7 утра. По предварительной информации местный житель 52-х лет таким образом совершил самоубийство. На данный момент на месте работают полицейские для установления всех обстоятельств происшествия. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.

После получения сообщения на место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и патрульные наряды, руководство ГУНП, Северодонецкого отдела полиции, Управление патрульной полиции, сотрудники и руководство ГСЧС.

При осмотре места взрыва, между гаражным массивом и подстанцией, следователями было обнаружено тело погибшего местного жителя. Его личность установлена. Мужчина тяжело болел и неоднократно высказывал намерение покончить жизнь самоубийством.

Данный факт зарегистрирован, на месте продолжают работу следователи и эксперты. Окончательные выводы относительно события будут сделаны после проведения всех необходимых процессуальных действий.