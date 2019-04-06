«Укрэнерго» предупредило об угрозе водоснабжения на Донбассе . Новости

«Укрэнерго» предупреждает об угрозе водоснабжения на Донбассе из-за того, что коммунальное предприятие «Вода Донбасса» до сих пор не подписало договор с поставщиком электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба Государственного предприятия «Укрэнерго».

В компании отмечают, что с 1 января 2019 в течение трех месяцев КП «Вода Донбасса», которое отвечает за водоснабжение восточного региона Украины и неконтролируемых территорий Донбасса, получало электроэнергию от поставщика последней надежды ГПВД «Укринтерэнерго».

«Согласно действующему законодательству, потребители могут оставаться клиентами ПОН 90 дней, то есть до 1 апреля 2019 включительно. После этого они должны заключить договор с любым другим поставщиком электроэнергии. Однако КП "Вода Донбасса" проигнорировало это требование и не проявило инициативы и желания урегулировать потенциально кризисную ситуацию в интересах своих потребителей – жителей Донбасса», – сообщают в «Укрэнерго».

Отмечается, что «Укрэнерго» получило обращение поставщика последней надежды (ПОН) ГПВД «Укринтерэнерго» с предписанием об отключении от энергоснабжения стратегически важного предприятия Донбасса – Мариупольского регионального производственного управления коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса »из-за накопленных долгов за электроэнергию и отсутствие оснований для энергоснабжения в связи с отсутствием соответствующего договора.

«27 марта Укрэнерго обратилось к КП "Вода Донбасса" с предупреждением о принятии к исполнению обращения ГПВД "Укринтерэнерго". Согласно действующему законодательству, конечным сроком решения этой кризисной ситуации быть 4 апреля этого года. Однако КП "Вода Донбасса" отказалось выполнять соответствующие требования», – отмечают в «Укрэнерго».

В компании отметили, что пока Мариупольское региональное производственное управление КП «Вода Донбасса» остается единственным потребителем среди присоединенных к сетям «Укрэнерго», которое до сих пор не заключило новый договор на поставку электроэнергии.

В «Укрэнерго» также добавили, что неоднократно обращалось с разъяснениями и просьбой разрешить ситуацию по существу как к КП «Вода Донбасса», так и СНБО, Минрегионстроя, Министерства энергетики и угольно-промышленности и НКРЕКП. «Впрочем ситуация остается нерешенной», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что ситуация требует безотлагательного решения, учитывая риски социального и экологического характера. «Мы призываем власть и руководство КП "Вода Донбасса" незамедлительно принять решения, которые с одной стороны – позволят избежать рисков отключения КП "Вода Донбасса" и системно решат его проблему формирования задолженности за электроэнергию, тем самым защитив права потребителей Востока Украины. С другой – позволят исключить ситуацию вынужденного выбора между социальной ответственностью и необходимостью четко придерживаться действующего законодательства», - отметили в «Укрэнерго».

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