Ситуация в пунктах пропуска днем 6 апреля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 6 апреля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

Anna: «10:41. Бахмут в Донецк нет машин»;

Anna: «11:11. Стою на нуле Днр, как всегда капец......»;

Anna: «11:50. На Никитовке очередь на таможню днр машин 40»;

Светлана: «11:57. Майорск. На 10:00 перед милицией 10-15 машин. Перед паспортным одна очередь, 50-60 машин. Пропускают нормально. Пеших до ста человек. Возможно, меньше»;

Сергей: «12:47. Полчаса оттуда. Перед полицией никого, перед паспортным машин 40-50, пеших человек 20. Это в Украину»;

Anna: «13:18. Стою до сих пор на Майорске в Донецк, уже 4 часа, движения нет, только блатные, такого не помню......»;

Elena: «14:12. Родители сейчас стоят на Майорске, пост ДНР, говорят: тихий ужас. Машин много, самых наглых военные разворачиваются в конец очереди»;

diduz: «14:16. в 13:40 из Горловки машин почти от шлагбаума до самого контроля, пешие в обе стороны по мере приезда на автобусах».

КПВВ «Новотроицкое»:

Дарья: «10:15. Новотроицк, стоим в льготе 20 с 6:30»;

Дарья: «10:18. Движение 5 машин в 30-40 минут с льготы и чуть больше с обычной»;

Dotis: «11:05. На Новотроицком пеших в Донецк очень много. Хвост очереди за домиком»;

Ксюша: «11:18. Новотроицкое на Донецк прошли очень быстро. Военные аж бегают. Еленовка на Донецк очередь обычная заканчивается на мосту, льготная – на сигаретах. Глухо стоим, спим»;

Татьяна: «11:22. Стоим сейчас на Еленовке в сторону Волновахи, спросили у пеших которые въезжают в Донецк, говорят на Новотроицком в сторону Донецка машин мало и пеших мало»;

Антоха: «11:26. Новотроицкое на Донецк машин нет»;

Татьяна: «11:28. Мы стоим на Еленовке напротив магазина перед блкпостом, хвоста даже не видно. Хвост машин уходит за поворот, а насколько там дальше не вижу»;

Вячеслав: «11:43. Новотроицк сразу на проверку в Донецк, на Еленовке от блоков машин 50»;

Татьяна: «11:47. На Еленовке в сторону Волновахи сейчас льготы тоже многовато. До поворота еще льгота не доходит, но к повороту близковато»;

Марченко: «12:27. Очередь огромная. Далеко за церковью. Приехали в 6. Еще и половину не проехали»;

Al: «12:27. Обычная – от поста до поворота (дальше не видно). Льготная – машин 50-70»;

Vlad: «12:51. Новотроиц на Донецк пусто. Пеших очень много, очередь на улице»;

Роман: «13:21. Еленовка на выезд общая до церкви»;

Pavel: «13:24. На Еленовке стоим 183-м в общей и 150 льготы, это на Донецк, движения нет».

Юля: «13:50. Общая около 300 и льгота 150 где-то».

КПВВ «Станица Луганская»:

Татьяна: «12:49. Сегодня 10:11 – без очередей».

Напомним, что КПВВ «Гнутово» закрыто на реконструкцию. В связи с этим пропуск в пределах дорожного коридора «Новоазовск-Гнутово-Талаковка-Мариуполь» не производится. Работы по обустройству продлятся до 8 апреля.

Кроме того, вчера по решению штаба ООС временно приостановлен пропуск лиц и транспортных средствчерез КПВВ «Марьинка». Это связано с обстрелом НВФ дорожного коридора на этом направлении и угрозой жизни гражданских лиц и военнослужащих. Решение об открытии будет приниматься дополнительно.

Читайте также: