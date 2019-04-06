Вел скрытый образ жизни: На Донетчине полиции сдался экс-участник «Народного ополчения ДНР». Новости

В Донецкой области правоохранители привлекают к ответственности бывшего участника незаконного вооруженного формирования (НВФ) «Народное ополчение ДНР». Об этом сегодня, 6 апреля, сообщает отдел коммуникации Покровского отдела полиции Донецкой области.

Так, житель Новогродовки добровольно покинул ряды НВФ и рассказал об этом правоохранителям. «Работники Селидовского отделения полиции установили, что 30-летний житель города Новогродовки с апреля 2014 года находился в рядах "Народного ополчения ДНР". Первой задачей для новобранца стала пропаганда "русского мира" в Донецке. Он участвовал в пророссийских митингах и рассказывал людям о "преимуществах" фейковой республики», – говорится в сообщении.

По информации полиции, с мая он начал нести службу на блокпосту, который находился на автодороге «Новогродовка –Селидово». В обязанности «бойца» входила проверка автотранспорта, документов водителей и пассажиров, а также личный досмотр граждан. Оружие и военную одежду мужчине не выдавали, однако пообещали хорошо платить. «Жесткие требования к подчиненным, постоянное давление со стороны командования и пустые обещания "больших денег" повлияли на решение Новогродовского боевика покинуть службу и вернуться домой», – рассказали в полиции.

Отмечается, что все это время мужчина, опасаясь уголовной ответственности за свое прошлое, вел скрытый образ жизни и почти ни с кем не общался.

Сейчас в отношении бывшего участника НВФ открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» Уголовного кодекса Украины. «Однако, согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, если лицо не совершало тяжких преступлений против людей, добровольно покинуло ряды НВФ и рассказало об этом правоохранителям, ему предоставляется гарантированный государством шанс на жизнь без уголовной ответственности», – подытожили в полиции.