В зоне ООС пресекли «морскую» контрабанду сигарет (Фото). Новости

Оперативно-розыскные подразделения Госпогранслужбы Украины ликвидировали канал незаконного перемещения подакцизных товаров. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщает Донецко-Луганское региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Так, этой ночью отрабатывая предварительную оперативную информацию в населенном пункте Куликовское Запорожской области межведомственной группой в составе оперативных сотрудников Госпогранслужбы, Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством военной прокуратуры Объединенных сил разоблачен и ликвидирован канал незаконного перемещения подакцизных товаров.

Как удалось установить в результате оперативных действий, контрабандисты выходили с временно неподконтрольной украинскому правительству территории Украины на малом скоростном плавсредстве. Далее они следовали в российской части вод Азовского моря, как правило мимо корабли береговой охраны РФ, а возможно и под их прикрытием. В дальнейшем резко меняя курс нарушители приближались к украинскому берегу и быстро перегружали свой товар в автомобили.

В результате оперативных мероприятий задержан грузовой автомобиль «Мерседес» заполненный контрафактными табачными изделиями и сопровождающий его автомобиль «ВАЗ». Водителями оказались уроженцы Енакиево Донецкой области, которые в настоящее время проживают в Киеве и Бердянске.

При обследовании береговой полосы в указанном районе также выявлено еще около 40 коробов с контрафактными табачными изделиями, которые были подготовлены для загрузки в автомобиль.

Всего правоохранителями изъято 177 ящиков (почти 90 000 пачек) сигарет марки «Marlboro» и «LD» с поддельными украинскими акцизными марками.

Сейчас следственные действия продолжаются, устанавливается круг всех причастных лиц и решается вопрос о уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.