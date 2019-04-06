В «ДНР» заявили об обстреле больницы в Донецке и ранении мирного жителя. Новости

В результате обстрела временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка житель поселка шахты Трудовская получил ранение. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщают местные интернет-издания.

«В результате обстрела осколочные ранения брюшной полости получил мужчина, 1963 года рождения, проживающий по улице Максимельяновской, 30 в поселке шахты Трудовская», – говорится в сообщении.

Мужчина был доставлен в городскую больницу № 14 в Донецке.

Также отмечается, что в результате обстрела повреждено здание больницы в Куйбышевском районе города. Повреждены остекление и настенный кафель в помещении лаборатории городской больницы № 21 Донецка, расположенной по адресу проспект Кремлевский, 12а. Данных о пострадавших не поступало.

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