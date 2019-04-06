В Украине остается нерешенным вопрос обеспечения избирательных прав переселенцев, – омбудсмен. Новости

В Украине остается нерешенным вопрос обеспечения избирательных прав переселенцев. Нарушение избирательного права внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) связано с ограничением участия их в местных выборах. Об этом говорится в ежегодном докладе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека «О состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Украине» за 2018 год, опубликованном на сайте омбудсмена, которым сейчас является Людмила Денисова.

«В течение 2015-2018 годов остается нерешенным вопрос обеспечения избирательных прав ВПЛ, несмотря на то, что решение этой проблемы является важной составляющей рекомендаций зарубежных партнеров Украины и международных организаций. Государство и политические субъекты пока не сформировали компромисс относительно законодательного урегулирования избирательных прав ВПЛ на местном уровне, что отрицательно влияет на их интеграцию в административную территориальную громаду по месту жительства», – говорится в докладе.

Так, в соответствии с Законом Украины «О местных выборах», ВПЛ, которые переместились за пределы избирательного округа своего обычного местожительства, лишены права голоса, поскольку они не имеют регистрации места жительства в пределах избирательного округа, куда они переместились. «В то же время они лишены права голоса на местных выборах по месту их постоянного проживания, так как указанный Закон Украины не предусматривает для них возможности участия в таких выборах путем заочного голосования при проведении таких выборов (выборы в соответствии с украинским законодательством на неконтролируемых территориях не проводятся)», – говорится в документе.

Как сообщается, в ВРУ находится на рассмотрении законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно избирательных прав внутренне перемещенных лиц и других мобильных внутри страны граждан)» (регистрационный № 6240), которым предлагается предусмотреть для ВПЛ и других граждан Украины, которые не проживают постоянно по зарегистрированному месту жительства, возможность обратиться в орган ведения Государственного реестра избирателей с мотивированным ходатайством об изменении избирательного адреса. Кроме того, предлагается внести изменения в Закон Украины «О местных выборах», согласно которым определение принадлежности к территориальной громаде осуществляется по избирательному адресу гражданина. «Таким образом, ВПЛ, в случае изменения избирательного адреса, смогут голосовать на местных выборах в принимающих громадах. Уполномоченный видит дискриминацию ВПЛ по реализации их права на волеизъявление. Решение данного вопроса возможно лишь путем внесения соответствующих изменений в избирательное законодательство Украины», – отмечается в докладе.

Напомним, 27 марта 2017 года в ВРУ был зарегистрирован законопроект № 6240 «О возобновлении избирательных прав внутренне перемещенных лиц» («Об обеспечении доступа к избирательным правам внутренне перемещенных лиц и других мобильных внутри страны граждан»), принятие которого может разрешить переселенцам участвовать в местных выборах и избирать народных депутатов в мажоритарных округах. Он не рассматривается уже более полутора лет.

Также в Верховной Раде Украины 5 июня 2018 года зарегистрирован законопроект № 8432 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно учета и регистрации места проживания граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Автономной Республики Крым». Этим документом авторы предлагают изменить порядок регистрации переселенцев, который коснется вопросов оформления ID-паспортов, в том числе относительно указания прописки гражданина.

30 июля 2018 года Верховный суд Украины обнародовал свое решение, согласно которому переселенцам не предоставляется возможность голосовать на местных выборах в тех громадах, где проживают ВПЛ. Решение ВСУ о невозможности переселенцам голосовать на местных выборах было принято на основании рассмотрения судебных решений более низких инстанций, вынесенных по первоначальному иску переселенки Юлии Лементар, проживающей сейчас в Луцке.

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