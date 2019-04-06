В «ДНР» «депутата» арестовали и лишили «мандата». Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке «народный совет ДНР» «досрочно прекратил депутатские полномочий парламентария от фракции "Свободный Донбасс"» Сергея Сверчкова, сообщают местные интернет-издания.

Отмечается, что Сверчков лишен полномочий «в связи с утратой доверия» и сообщается, что он был ранее задержан «по подозрению в коррупционной деятельности».

Как сообщалось ранее, в «ДНР» был арестован «депутат народного совета» Сергей Сверчков.

В последнее время он критиковал ситуацию с очередями и коррупцией на контрольно-пропускных пунктах «ДНР». С лета 2018 года он поднимал проблему дублирования сотрудниками «МВД ДНР» функций «погранслужб» на КПП «ДНР», что приводит к тому, что в очереди людям приходится стоять 3-4 часа. Также он критиковал ситуацию с транспортом в «ДНР», заявляя о начале монополизации отрасли.

Напомним, ранее экс-депутат народного совета ДНР», экс-глава разведки «ДНР» Евгений Тинянскийкий заявил об аресте в Донецке крупного местного бизнесмена Дмитрия Автономова, а также его ближайшего бизнес-окружения и родственников. Также по его словам был арестован «депутат народного совета» Роман Корниенко, который проголосовал против кандидатуры Дениса Пушилина в качестве «и.о. главы ДНР».

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