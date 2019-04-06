Два угольных предприятия на Донбассе могут обесточить за долги. Новости

Шахты государственных предприятий «Торецкуголь» и «Лисичанскуголь» предупреждены об отключении электроэнергии за долги. Об этом сообщили в профсоюзе работников угольной промышленности Украины.

«Под угрозой отключения от электроснабжения находятся шахты государственных угледобывающих предприятий... По информации председателей Торецкого и Лисичанского территориальных организаций профсоюза Щербаня В.П. и Иванишина В.Т. в ГП «Торецкуголь» и «Лисичанскуголь» уже поступили официальные письма-предупреждения об отключении электрической энергии», – говорится в сообщении.

Отмечается, что за долги на некоторых предприятиях уже начали частичное отключение.

В профсоюзе объяснили, что распоряжение Кабмина от 30.01.2019 г. № 59-р о выделении средств из госбюджета 450 млн грн для обеспечения в 2019 году оплаты за потребленную электрическую энергию государственными угледобывающими предприятиями, которое является обязательным к исполнению, – выполняется только частично. На сегодняшний день поступило только 280 млн грн.

Кроме того, на 1 апреля 2019 года задолженность по выплате заработной платы работникам государственных угледобывающих предприятий составляет более 319 млн грн.