Происходящее на Донбассе уже вне контроля Путина, – Ходорковский. Новости

Российский президент Владимир Путин не может завершить конфликт на Донбассе потому, что в таком случае большое количество владеющих оружием боевиков вернется в Россию. Такое мнение в эфире «Радио Свобода» высказал российский оппозиционер Михаил Ходорковский.

«Я убежден, то, что происходит на Донбассе, уже вне контроля в том числе и Путина. Вне контроля не в том смысле, что он не может прекратить туда поставки оружия, а в том смысле, что если Донбасс будет передан под контроль украинской власти без каких-либо оговорок, то несколько тысяч, а то и десятки тысяч людей, владеющих оружием и крайне резко настроенных в том числе теперь уже и против нынешнего хозяина Кремля, окажутся на территории России. И этого Путин себе позволить не может, потому что опыт борьбы ФСБ даже с очень маленькими вооруженными группировками... показывает, что она с этим реально справиться не может», – сказал он.

По его мнению, десятки тысяч боевиков станут «гигантской» проблемой для Кремля.

«Поэтому для Путина более интересен замороженный конфликт. Насколько заморожен, насколько горячий – это будет зависеть от многих обстоятельств. Конечно, хотелось бы, чтобы там хотя бы для начала просто перестали убивать людей, а все остальное можно решать дальше, и с Крымом в том числе», – отметил Ходорковский.

Он добавил, что проблема с аннексией Крыма не имеет легкого выхода.

«Этот поиск взаимоприемлемого решения продлится многие десятилетия», – убежден оппозиционный политик.