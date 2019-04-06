Рискуя жизнью и здоровьем: История женщины, которая занимается разминированием Донбасса (Фото). Новости

На Донбассе в 2018 году 43% жертв среди мирного населения было вызвано случаями, связанными с минами и взрывоопасными пережитками войны. Инциденты, связанные с минами, были основной причиной жертв среди детей. Чтобы сделать регион безопасным для людей, жизнью и здоровьем рискуют эксперты по разминированию. Об этом сообщает пресс-служба Агентства ООН по делам беженцев в Украине.

Среди них – 37-летняя Татьяна Никифорова. «Как только появляются первые лучи солнца, она выпивает чашку горячего чая из термоса и наслаждается красотой первых весенних цветов. Затем, опустив защитную маску, Татьяна начинает работу, осторожно проверяя почву перед собой на наличие мин вместе с командой специалистов по разминированию из благотворительного фонда HALO Trust. Ее движения медленные и точные. Пластиковой палкой она проверяет сантиметр за сантиметром. Единственными звуками является пение птиц и ритм ее собственного сердцебиения», – говорится в сообщении.

«Я счастлива, что благодаря моей работе, снижаются шансы на смерть как взрослых, так и детей. Я чувствую, что здесь я на своем месте. Я хочу чувствовать себя нужной», – говорит Татьяна.

Как рассказали в организации, местность, где работает Татьяна, была когда-то популярным местом для пикников. Сейчас, после 5 лет конфликта на Донбассе, это – минное поле, заваленное неразорвавшимися боеприпасами. HALO Trust помогает обезвреживать мины в рамках гуманитарного действия противоминного реагирования. Но мины и взрывоопасные пережитки войны (ВПВ) продолжают представлять серьезную угрозу. «Я начала себя спрашивать, почему так много жертв. Потом я поняла, насколько сильно наши поля загрязненные минами и стала думать, как я могу что-то изменить», – поделилась Татьяна.

Около года Татьяна не рассказывала своим родителям, чем она занимается. Она говорит, что позиции ее друзей о работе Татьяны также разделились.

Но, несмотря на долгие, медленные и опасные поиски, она гордится, что помогает людям чувствовать себя снова в безопасности. «Пройдут годы, и внуки наших внуков придут сюда и безопасно пройдут это поле. Я надеюсь, что однажды Украина будет свободной от наземных мин», – сказала Татьяна Никифорова.

Читайте также: