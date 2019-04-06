В речушке бассейна Северского Донца завелась краснокнижная рыба . Новости

Сотрудники научно-исследовательского отдела Регионального ландшафтного парка «Краматорский» продолжили проведение плановых ихтиологических исследований водоемов бассейна реки Северский Донец, расположенных у границ парка. Об этом сообщает пресс-служба парка.

Кроме обычных для региона рыб (линь обычный, колючка многоигольник, бычок тупоносый, овсянка, солнечная рыба, серебряный карась), был обнаружен занесенный в Красную книгу Украины вид – сибирская щиповка (Cobitis melanoleuca Nichols, 1925), которая на территории нашей страны обитает исключительно в бассейне Северского Донца и ранее отмечалась только в коренном русле этой реки и ее притоке – реке Красной.

«Для уточнения состояния популяции этого редкого вида и разработки возможных мер по его сохранению, включая внесение предложений по созданию заповедников в местах его проживания, необходимо продолжение исследований», – говорится в сообщении.