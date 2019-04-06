В СБУ заявили о задержании агитатора незаконных вооруженных формирований. Новости

Служба безопасности Украины под руководством прокуратуры Одесской области задержала подозреваемого в агитации в пользу незаконных вооруженных формирований «ЛНР» и «ДНР». Об этом сегодня, 6 апреля, сообщает пресс-центр СБУ.

«Мужчина регулярно размещал на персональных страницах соцсетей информацию с призывами к изменению государственной границы и конституционного строя Украины. Также злоумышленник популяризировал террористические организации «Д ЛНР». Публикации агитатор получал из российских пропагандистских Интернет-изданий и сайтов боевиков незаконных вооруженных формирований», – говорится в сообщении СБУ.

Согласно ему, во время обыска у подозреваемого обнаружили компьютер и мобильные устройства с агитацией. Правоохранители сообщили задержанному о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Такая квалификация предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет с возможной конфискацией имущества.