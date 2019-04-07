Стала известна причина, по которой могут лишить субсидий. Новости

Выплаты многодетным семьям в Украине официально стартовали 1 апреля 2019 года. Уже сейчас в Управлении труда и социальной защиты населения можно оформить соответствующие документы и ожидать начисления средств, пишет «РБК-Украина».

Однако такая, казалось бы простая процедура, также имеет ряд подводных камней - из-за увеличения общего семейного дохода многодетные семьи могут остаться без льгот и субсидий.

Какими же льготами сегодня пользуются многодетные семьи:

50% скидка на плату за пользование жильем (квартплата);

50% скидка на коммунальные услуги (газоснабжение и электроснабжение, скидка на пользование холодной водой зависит от количества использованной воды и количества зарегистрированных в доме людей, не относящихся к многодетной семье, к примеру, бабушки и дедушки);

50% скидка стоимости топлива, в том числе жидкого, в случае если дом не имеет центрального отопления;

50% скидка на установку стационарного телефона (скидку на абонплату «Укртелеком» не предоставляет);

Дети из многодетных семей также имеют право на бесплатное получение лекарств по рецептам врачей, а также на бесплатное оздоровление;

Многодетным семьям в Киеве также предоставляется возможность бесплатно пользоваться всем коммунальным транспортом, включая метро и фуникулер;

50% скидка на питание в государственных детских садах.

Но, дело в том, что льгота на пользование коммунальными услугами (квартплата, газ, электричество, вода) предоставляется только тем семьям, чей суммарный доход в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев не превышает суммарный прожиточный минимум.

С 1 января 2019 года прожиточный минимум для трудоспособного взрослого составляет 1921 грн, для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 2027 грн, для детей до 6 лет – 1626 грн.

Так, если ваша семья состоит из двух взрослых, одного ребенка старше 6 лет и двух детей младше шести, ваш прожиточный минимум составит 9121 грн. А поскольку вы будете получать дополнительные 3400 грн (за двоих детей до шести лет), вы попросту можете лишиться льготы на оплату коммунальных услуг, если даже вдвоем получаете только минимальную зарплату.

То же самое касается и субсидий, которые также зависят от суммарного дохода семьи.