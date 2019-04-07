Допрашивают по 5-6 часов в день: В «ЛНР» преследуют священников ПЦУ. Новости

Священнослужители Православной церкви Украины (ПЦУ) в неподконтрольном украинской власти Луганске подвергаются преследованиям со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ЛНР». Об этом сообщил управляющий Луганской епархией ПЦУ, епископ Луганский и Старобельский Афанасий (Яворский) со ссылкой на пресс-службу Луганской епархии УПЦ (ПЦУ)

«Официально. 4 апреля 2019 года в Управлении Луганской епархии и Свято-Троицкого кафедрального собора Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины) г.Луганска, которое находятся на оккупированной территории были проведены обыски. Из телефонного разговора с секретарем епархии прот. Анатолием Назаренко, который находится в Луганске, стало известно, что в рамках проведения операции "СТОП-ТЕРРОР" службами "борьбы с экономическими преступлениями" так называемой "ЛНР" во время обыска были изъяты: церковная и украинская символика, церковные книги и книги национального содержания, официальная переписка. Также были изъяты рабочие компьютеры. Кроме этого, обыски были проведены в частных домах священнослужителей, а именно в частном доме прот. Анатолия Назаренко и иерея Геннадия Курганова», – говорится в сообщении.

На сегодняшний день проводятся следственные действия по отношению к обоим священнослужителей и допросы по 5-6 часов. Священнослужителям рекомендовано не покидать Луганск.

При этом совершать богослужения в Свято-Троицком кафедральном соборе Луганска не запрещено.

Ранее сообщалось, что по данным пользователей соцсетей, в Луганске «сотрудники управления борьбы с экстремизмом МВД ЛНР» провели обыск в организации «Свято-Троицкий кафедральный собор Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата»

Напомним, что в Луганске действует два прихода Православной церкви Украины (ПЦУ), где отправляют службы два священника и диакон.

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