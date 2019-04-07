Страны Большой семерки призвали РФ освободить украинских военнопленных моряков . Новости

Главы Министерств иностранных дел стран Большой семерки (G7) призвали Российскую Федерацию (РФ) освободить украинских моряков, которые были взяты в плен во время атаки на корабли ВМС Украины в Керченском проливе. Об этом со ссылкой на итоговое коммюнике встречи глав МИД стран G7 во Франции сообщает «РБК-Украина».

Как сообщается, страны G7 обеспокоены действиями РФ против Украины в Керченском проливе и считают подобные действия нарушением норм международного права. «Россия своими действиями нарушает нормы международного права. Мы выражаем обеспокоенность по поводу действий России против Украины в Керченском проливе и в окружающих водах, которые опасно усилили напряжение. Невозможно оправдать применение Россией военной силы против украинских судов и моряков», – говорится в заявлении.

Также, главы внешнеполитических ведомств стран G7 призвали Россию освободить всех украинских военнопленных моряков. «Мы призываем Россию освободить арестованных членов экипажей и суда и воздерживаться от препятствования законному прохождению кораблей через Керченский пролив», – подчеркнули главы МИД.

Напомним, 25 ноября 2018 года российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположены на побережье Черного и Азовского морей, было введено военное положение, действие которого завершилось 26 декабря. Президент Украины военное положение не продлил.

24 военнопленных украинских моряков, среди которых трое раненых, российские власти удерживали в аннексированном Крыму, а затем перевезли в Москву. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что статус украинских моряков как военнопленных, согласно Женевской конвенции, не позволяет обменивать их на преступников.