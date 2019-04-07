Пенсии в Украине скоро будут начисляться по новой системе. Новости

Пенсионная реформа в Украине полноценно заработает с 2021 года. Но уже сечас известно, что пенсия будет начисляться по-новому. Об этом говорится в законопроекте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, пишет «РБК-Украина».

Так, через два года после запуска реформы, на 2-й уровень пенсионного обеспечения украинцы должны будут отдавать, начиная с 2%, прибавляя каждый год по 1%, и так до 10% своей зароботной платы.

Идея пенсии второго уровня заключается в том, что человек сам будет зарабатывать себе на пенсию в будущем. Такая реформа, по словам председателя НКЦБФР Тимура Хромаева, остро необходима в нашей стране. Поскольку солидарная система (все работающие граждане обеспечивают пенсионеров, – прим.) уже через 10-15 лет столкнется с огромными проблемами из-за ухудшения демографической ситуации.

Новый законопроект устанавливает обязательные платежи работающих украинцев на свое будущее пенсионное обеспечение. Сначала 2% от зарплаты, потом каждый год будет добавляться по 1% и так - до 10%. Эти средства будут накапливаться на личных счетах владельцев и управляться независимыми от правительства специалистами.

Модель пенсионной системы, которая действует в Украине ныне, предполагает, что государственная (солидарная) составляющая пенсии будет одинаковой для всех и будет обеспечивать лишь прожиточный минимум, а все остальное каждый украинец должен будет заработать себе сам, ежемесячно откладывая определенный процент своей зарплаты на накопительный счет.

В НКЦБФР считают, что накопительная часть пенсии будет составлять около 70% совокупной пенсии.

Так или иначе, говорят эксперты, НКЦБФР предлагает сделать обязательными такие взносы только через два года после запуска реформы. Учитывая, что вступление закона в силу планируется не ранее 2021 года, реформа пенсионной системы откладывается как минимум на четыре года.

Уже сейчас очевидно, что солидарная система пенсий не справляется с обеспечением пенсионеров. Но с другой стороны, законопроект предусматривает довольно весомые по размеру взносы участников (до 10% от дохода). Банкиры считают, что привыкшие к регулярным кризисам и девальвации гривны украинцы вряд ли с радостью воспримут такую перспективу.

Ранее сообщалось, что в Украине на каждого пенсионера приходится 1,4 работающих граждан.