В Дружковке собака три года жила в колодце теплотрассы. Новости

В Дружковке (Донецкая обл.) собака три года жила под землей вместе с крысами. Ее все три года кормили местные, вырастили из щенка взрослого пса, а вот достать никак не могли. Для спасения разработали целую спецоперацию, говорится в сюжете «ТСН».

Евдокия Моисеевна как-то проходила мимо теплотрассы и услышала визг. Говорит – увидела двух щенков, и начала носить еду. Они с детства то ли провалились, то ли их забросили в трубы теплотрассы. «Воду каждые три дня меняла. Там и одеяла, и подушки принесла. Трубы горячие, то есть тепло там было», – говорит женщина.

Так продолжалось целых три года. Один щенок исчез еще несколько лет назад. Осталась, как ее ласково называли, Красавица. Вытянуть ее не удавалось никак, слишком глубоко была, а вот ее положением воспользовались крысы – на еде Красавицы хорошо отъелись. Красавицу за три года знали во дворе все, и кормили все вместе. «Она голодная не была, и крысы были сыты, и собака была сыта. И она с этими крысами выжила», – говорит жительница Дружковки Марина Утятская.

Рассказывают, что только ни придумывали, чтобы достать собаку – и кольцами, и приманками. Но собака, которая не привыкла к людям, каждый раз убегала в глубь труб теплотрассы. Не смогла справиться и целая бригада ГСЧС.

Слухи о Красавице дошли до волонтеров из неподконтрольного украинской власти Донецка, оттуда связались со службой спасения в Киеве. Инженеры долго проектировали ловушку. С четким планом команда отправилась в Дружковку и спасательная операция прошла успешно.

Она еще боится людей и особенно – яркого света. У Светланы в Мирнограде (Донецкая обл.) она живет три недели, постепенно социализируется, и уже даже не кусается. Соседствует с кошкой Соней, на улицу выходить пока боится. Кукла, а именно так назвала она спасенную собаку, скоро, надеется, осмелится познакомиться со всеми подопечными.

Во дворе же, где собака прожила три года, радуются ее новому дому, впрочем, очень за ней грустят. Здесь настолько привыкли, что в теплотрассе живет щенок, что для всех прохожих оставили табличку – собаки здесь больше нет.