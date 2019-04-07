На Донетчине у мужчины в руках взорвалась светошумовая граната. Новости

В Донецкой области 63-летний житель Федоровки (Никольский раойн) нашел боеприпас возле села и решил вместе с товарищем испытать его. Светошумовая граната взорвалась у мужчины прямо в руках. С тяжелыми повреждениями пострадавшего госпитализировали в больницу. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщает пресс-служба Волновахского отдела полиции.

«Вчера, 6 апреля, в 20.00 в дежурную часть Никольского отделения полиции поступило сообщение от врачей о том, что в результате неосторожного обращения со взрывным предметом пострадал житель села Федоровка.

Взрыв произошел возле местного водоема. На месте работала следственно-оперативная группа полиции. У пострадавшего диагностированы травматическую ампутацию кисти», – рассказали в полиции.

Предварительно факт квалифицирован по ст.15, ст.115 Уголовного кодекса Украины (несчастный случай). Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.