В Луганской области на турбазе нашли артснаряды. Новости

Военная контрразведка Службы безопасности Украины обнаружила на территории туристической базы в Луганской области склад с боеприпасами, который был оставлен незаконными вооруженными формированиями. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил.

Склад был обнаружен на территории неработающего кемпинга туристической базы в селе Денежниково Новоайдарского района. Военные группы разминирования обнаружили и изъяли со склада 164 артиллерийских снаряда калибра 152 мм и взрыватели к ним в количестве 252 штуки.

«В настоящее время совместно с ГСЧС решается вопрос относительно места и времени уничтожения непригодных к дальнейшему использованию боеприпасов», – говорится в сообщении.