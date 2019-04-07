Сводка из зоны ООС за 6 апреля: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 14 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом семь раз применили запрещенное минскими договоренностями вооружение с расходом 59 минометных мин калибра 120 и 82 мм. Также противник обстреливал позиции сил ООС из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреляли позиции сил ООС десять раз:

дважды из минометов калибров 120 и 82 мм вблизи населенного пункта Павлополь;

из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия у города Авдеевка;

из вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Пески;

из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи поселка Широкино;

из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Опытное;

из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия у села Старогнатовка;

из станковых противотанковых гранатометов в районе населенных пунктов Авдеевка и Чермалык;

из автоматических станковых гранатометов вблизи Красногоровки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстрелял позиции сил ООС четыре раза:

из минометов калибра 120 мм вблизи населенного пункта Зайцево;

из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов возле села Золотое-4;

из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи хутора Вольный;

из минометов калибра 82 мм также у хутора Вольный.

В «ЛНР» заявили о 10 обстрелах своих позиций. Там утверждают, что обстрелам подверглись районы поселков городского типа Фрунзе (Сентяновка), Донецкий и Калиново, сел Пришиб, Нижнее Лозовое и Хорошее. Огонь велся из 152-мм и 125-мм арторудий, 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

В «ДНР» сообщили об обстрелах своих позиций у Веселого, Донецка (пос. ш-ты «Трудовская»), Спартака, Горловки (ш-та им. Гагарина), Ясиноватой, Октября (Верхнешироковское), Минерального, Старомихайловки, Жабичево, Александровки, Доломитного, Докучаевска. Применялись минометы калибром 120 мм и 82 мм, БМП-2, АГС, СПГ, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Также сообщается, что в результате обстрелов поселка шахты «Трудовская» в Донецке осколочные ранения брюшной полости получил мужчина, 1963 г.р., проживающий по ул. Максимельяновской, 30. Пострадавший доставлен в больницу.

В поселке шахты имени Гагарина в Горловке в результате обстрела повреждено остекление, а также бытовая техника в жилом доме по адресу ул. Маршала Гречко, 40. Жертв среди мирного населения нет.