Координатора ОБСЕ не пустили к трем украинским заложникам в Луганске, – Геращенко. Новости

Координатору ОБСЕ Тони Фришу во временно неподконтрольном украинскому правительству Луганске отказали во встрече с тремя украинскими заложниками. Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, уполномоченный президента по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко в Facebоok.

«Плохие новости из оккупированного Луганска. Сегодня координатор ОБСЕ Т. Фриш посетил тюрьмы в оккупированном городе, боевики отказали ему во встрече с нашими заложниками Деевым, Иванчуком, Орищуком, на чем настаивала украинская сторона. И разрешили посетить только трех других незаконно удерживаемых», – написала она.

Геращенко подчеркнула, что к названым украинским военным ни разу в течение нескольких лет не допускали представителей международных организаций – ни МККК, ни ОБСЕ.

«У нас есть все основания для серьезного беспокойства полной изоляцией украинских военных, незаконно удерживаемых оккупантами», – заявила первый вице-спикер.

Она выразила возмущение действиями РФ, которая удерживает украинских заложников, и подконтрольных ей представителей «так называемой оккупационной власти в ОРДЛО».

«К сожалению, мир и ОБСЕ подыгрывают этим грубым нарушениям прав человека со стороны РФ, не предоставляя соответствующей оценки и реакции», – отметила Геращенко.

По ее словам, вместе с представителями СБУ с Центра освобождения заложников она подготовила письма в МИД Украины и представителю ОБСЕ в ТКГ Мартину Сайдику, в котором выражен протест в связи с «недопуском к украинским заложникам и тем, что посол Фриш позволил себе в оккупированном Донецке стать участником съемок антиукраинского пропагандистского видео пророссийскими сепаратистами и РФ». По убеждению первого вице-спикера, это требует отдельной реакции со стороны украинского МИД.

Геращенко также отметила, что проинформировала президента Петра Порошенко и министра иностранных дел Павла Климкина о недопуске представителя ОБСЕ ко всем тем заложникам, на посещении которых настаивала украинская сторона.

«Обратилась с просьбой, чтобы тема освобождения заложников поднималась во время встречи П. Порошенко с канцлером Германии А.Меркель 12 апреля», – добавила она.

Напомним, представитель ОБСЕ приехал в Донецк и посетил местный СИЗО.

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