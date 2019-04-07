Ситуация в пунктах пропуска утром 7 апреля: КПВВ «Гнутово» и «Марьинка» не открыли. Новости

Сегодня утром, 7 апреля, на линии разграничения открытые КПВВ начали работу вовремя и функционируют в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 6 апреля через контрольные пункты въезда-выезда последовало 27,6 тысячи человек и 2,8 тысячи транспортных средств:

«Майорское» – 9280 человек и 1190 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 9620 человек и 1605 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 8745 человек.

Сегодня утром на въезд и выезд находятся:

КПВВ «Майорское» – 30/10 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 20/85.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское»:

Наталья: «6:15. Из Горловки авто между первым и вторым поворотом»;

А Б: «6:53. Из Донецка в Артемовск льгота 20-25, основная 90»;

Надежда: «7:04. Общая на въезд в Украину 50-60 машин. Льгота 15. Очередь движется быстро»;

Александр: «8:15. Майорск из Донецка до шлагбаума: основная 62, льгота 5»;

Александр: «8:28. Пешая за шлагбаумом. Не просматривается»;

Надежда: «9:04. На горловском посту со стороны Украины 40 машин».

КПВВ «Новотроицкое»:

16760: «5:41. Еленовка в Украину: основная у церкви»;

Алексей: «6:39. Еленовка – основная до знака Еленовка»;

Алексей: «7:17. Еленовка – льготы машин сорок-пятьдесят»;

Имя: «7:23. Новотроицк. В Донецк порядка 100 машин»;

Сергей: «7:51. Люди с Еленовки сообщают, что основная очередь из Донецка на школе. Вчера многие остались ночевать»;

Виктория: «8:12. Еленовка. Основная на 5:10 до церкви»;

Олеся: «8:26. Еленовка в сторону Украины от начала поселка очередь»;

Олеся: «8:31. Еленовка на Донецк не большая, машин 15 было».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

Напомним, что КПВВ «Гнутово» закрыто на реконструкцию. В связи с этим пропуск в пределах дорожного коридора «Новоазовск-Гнутово-Талаковка-Мариуполь» не производится. Работы по обустройству продлятся до 8 апреля.

Кроме того, вчера по решению штаба ООС временно приостановлен пропуск лиц и транспортных средствчерез КПВВ «Марьинка». Это связано с обстрелом НВФ дорожного коридора на этом направлении и угрозой жизни гражданских лиц и военнослужащих. Решение об открытии будет приниматься дополнительно.

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