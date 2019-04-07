«Шахтер» прибыл в Харьков на суперматч против «Динамо» (Фото). Новости

Вечером 6 апреля донецкий «Шахтер» прибыл в Харьков, где сегодня, 7 апреля, на ОСК «Металлист» поспорят с киевским «Динамо» за право сыграть в полуфинале Кубка Украины.

К «украинскому классико» действующий обладатель Кубка готовится в таком составе:

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко;

Защитники: Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Исмаили, Сергей Кривцов;

Полузащитники: Сергей Болбат, Тарас Степаненко, Алан Патрик, Майкон, Максим Малышев, Виктор Коваленко, Веллингтон Нем, Марлос, Тайсон, Манор Соломон, Фернандо;

Нападающие: Оларенважу Кайоде, Жуниор Мораес.

Напомним, матч 1/4 финала национального Кубка начнется в 17:00.