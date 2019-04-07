Борьба с нелегальными АЗС в зоне ООС: Изъято топливо и оборудование на 1,8 млн гривен (Фото). Новости

Во время проверки автозаправочных станций и автогазозаправочных пунктов, действующих на территории Донецкой области, установлен факт функционирования АЗС без соответствующих разрешительных документов. Станция работала на территории города Славянск Донецкой области. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В результате проведенных мероприятий изъято около 18 тонн горюче-смазочных материалов (сжиженный газ, бензин, дизтопливо) на общую сумму почти 412 000 гривен и оборудование на сумму более 1,4 миллиона гривен.

Всего из незаконного оборота изъято товарно-материальных ценностей в сумме 1,8 миллиона гривен.