Снаряд пробил крышу и застрял в полу: Золотое снова под обстрелом (Фото). Новости

Незаконные вооруженные формирования снова обстреляли Золотое (Луганская обл.). Об этом сегодня, 7 апреля, на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко

«Вчера после обеда пророссийские террористы вновь обстреляли Золотое -4 из противотанкового гранатомета. Снаряд попал в дом по улице Первая Вольная, 49, разбил крышу и застрял в полу», – написал он.

Клименко отметил, что несмотря на значительные разрушения здания, поврежденный обломками снаряда забор, выбитые окна, хозяйка дома не пострадала.

По его словам, на место происшествия сразу же прибыли для проведения следственно-оперативных действий представители правоохранительных органов и СИМИС города Попасная. Владелице дома оказана вся необходимая помощь.

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