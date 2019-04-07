Ситуация в пунктах пропуска днем 7 апреля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 7 апреля, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорское»:
- Michael: «11:08. На микроавтобусе из Донецка через Майорск в Европу: в 7:00 выехали, сейчас уже все прошли и подъезжают к Артемовску»;
- Геннадий: «11:19. На Горловку приехали 6:10. Сейчас стоим 40-ми перед таможней»;
- Анатолий: «11:28. Горловка в сторону Украины: льгота 8, общая не видно за поворот. Это на мвд»;
- Анжела: «11:53. 5 машин на нулевом. Пеших 5 человек. Это в Горловку»;
- Катерина: «12:16. Двадцать минут назад стали на Горловке. До шлагбаума 41-е»;
- Алексей: «13:46. Общая уходит за поворот, дальше не видно. Льготы около 50».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Іgorinnho: «10:13. Еленовка, очередь авто очень большая, дальше школы. Пешики – терпимо»;
- Евгений: «11:05. На Донецк. На Новотроицке пусто. На Еленовке общая примерно машин 100-120. Льгота 25»;
- Viktoriia: «11:33. Прошли за 2 часа на Украину пешим ходом»;
- Евгений: «11:42. В Еленовке на Донецк льгота машин 30»;
- Katerina: «12:03. Около 11 приехали в льготную на Еленовку, было машин 100. Общей от въезда на Еленовку. В сторону Донецка очередь тоже огромная. С маленьким ребенком подошли к военным и управились где-то за час на днр»;
- Kristina: «12:22. На Новотроицком в сторону Донецка машин нет. Людей пешком человек 150»;
- Natalie: «12:22. Новотроицкий машин-пеших немного, Еленовка на Донецк машин 100+
- На выезд на Еленовке очередь на школе»;
- Vlad: «12:38. Еленовка, в Донецк далеко за сигаретный ларек. Подвижки очень маленькие и не часто»;
- Руслан: «13:32. Огромная очередь: человек 200 по состоянию на 12:30»;
- Марина: «13:36. На Новотроицком в сторону днр прошли за 5 мин, а Еленовка....тьма-тьмущая машин!»;
- Svetik: «14:01. Стоим на Еленовке в сторону Донецка, очередь огромная, сигаретного ларька не видно».
КПВВ «Станица Луганская»:
- Анжелика: «12:05. 8:00 в ЛНР – пусто. 8:15, Украина – пусто. 8:30 уже в Станице, по магазинам. 9:10 Станица – пусто. Тачечники в 3 ряда весь навес. На вход в Станицу небольшие кучки людей у окошек паспортного контроля. Навес пусто. 9:45 уже ехала на Луганск. На круг туда-обратно ушло менее 2 часов»;
- Сергей: «13:26. На Станице никого. Ни в ЛНР, ни в Украину».
Напомним, что КПВВ «Гнутово» закрыто на реконструкцию. В связи с этим пропуск в пределах дорожного коридора «Новоазовск-Гнутово-Талаковка-Мариуполь» не производится. Работы по обустройству продлятся до 8 апреля.
Кроме того, по решению штаба ООС временно приостановлен пропуск лиц и транспортных средствчерез КПВВ «Марьинка». Это связано с обстрелом НВФ дорожного коридора на этом направлении и угрозой жизни гражданских лиц и военнослужащих. Решение об открытии будет приниматься дополнительно.
Читайте также:
Комментарии