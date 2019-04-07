У КПП «Еленовка» произошло ДТП. Новости

На подъезде к КПП у временно неподконтрольной украинскому правительству Еленовки (Донецкая обл.) произошло ДТП. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщает «МЧС ДНР».

Отмечается, что водитель легкового автомобиля, в котором находились четыре человека, не справился с управлением после прокола шины переднего колеса и допустил касательное столкновение с деревом.

В результате пострадала женщина. Ей была оказана доврачебная медицинская помощь. В дальнейшем она была госпитализирована.

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