У КПП «Еленовка» произошло ДТП. Новости

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У КПП «Еленовка» произошло ДТП

07.04.19 12:06dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

На подъезде к КПП у временно неподконтрольной украинскому правительству Еленовки (Донецкая обл.) произошло ДТП. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщает «МЧС ДНР».

Отмечается, что водитель легкового автомобиля, в котором находились четыре человека, не справился с управлением после прокола шины переднего колеса и допустил касательное столкновение с деревом.

В результате пострадала женщина. Ей была оказана доврачебная медицинская помощь. В дальнейшем она была госпитализирована. 

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