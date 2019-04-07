Выходной: СММ ОБСЕ не стала фиксировать факт обстрела машины с гражданскими людьми (Фото). Новости

Автомобиль с волонтером и правозащитником Еленой Развадовской попал под обстрел незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. Также она опубликовала фото повреждений автомобиля.

«Снаряд разорвался рядом с моей машиной, но я помню только сильный бабах!!!! Слева стекло, которое разлетается, невероятно пронзительный писк в ушах, а потом сразу – "газуй, газуй, газуй" от пассажира сбоку", – написала она.

По ее словам, один из осколков пробил кузов прямо у бензобака, второй – у мотора, еще один застрял в лобовом стекле прямо напротив пассажирского сиденья. Повреждены окна.

«Так я съездила сегодня к своей подопечной семье в Золотое-4 (Родина). И попали под обстрел не среди окопов, а прямо в центре поселка», –подчеркнула она.

Также Развадовская сообщила, что по факту обстрела она заявила в полицию. «А вот с ОБСЕ не сложилось. Приехала в Северодонецк, в их офис, специально сообщить об обстреле гражданских и меня с порога отправили домой: приходите в понедельник, мол, сейчас никого в офисе. Ну да, суббота, 5 вечера, я понимаю, но стреляют не только в рабочие часы... Думала, им будет интересно», – написала она.

Напомним, вчера НВФ обстреляли Золотое-4. Один из снарядов пробил крышу жилого дома и застрял в полу.

Читайте также: